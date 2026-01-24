Live Science сообщает, что ученые нашли на снимках Марса структуры, похожие на речные дельты. Их расположение может указывать на береговую линию древнего океана, покрывавшего северное полушарие планеты.

Согласно публикации Live Science, анализ изображений с марсианских орбитальных аппаратов выявил новые свидетельства в пользу глобального океана на Марсе. Ученые из Бернского университета (Bern University) нашли в долине Маринер (Valles Marineris) структуры, которые идентифицируют как возможные речные дельты, сформировавшиеся на границе с крупным водоемом.

Ученые изучили знаменитую систему каньонов долины Маринер с помощью камер аппаратов ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter. На снимках они обнаружили образования, напоминающие веерные дельты, которые на Земле образуются при впадении рек в океан.

Эти структуры располагались на высоте от 3650 до 3750 метров и, согласно расчетам, сформировались примерно 3,37 миллиарда лет назад. Ключевым фактом стало то, что все они находятся примерно на одном уровне в регионе северных низменностей Марса. Ученые интерпретируют это как следы древней береговой линии.

Ведущий автор исследования Игнатиус Аргадестья (Ignatius Argadestya) отметил, что детальный анализ ландшафта позволил распознать формы, характерные для земных горных систем, но особенно выделялись именно дельтообразные структуры. Профессор Фриц Шлунеггер (Fritz Schlunegger) в свою очередь полагает, что, в отличие от предыдущих гипотез, основанных на косвенных данных, новая реконструкция опирается на явные топографические свидетельства, полученные со снимков высокого разрешения.

На основе этих находок астрономы предположили, что в древности океан размером, как минимум, с современный Северный Ледовитый океан, покрывал все северное полушарие Марса. Ранее другие миссии также находили признаки воды на планете, включая минералы, связанные с водой, и то, что может быть обширными подземными запасами воды.