Global_Chronicles
Live Science: Марс мог быть планетой с океаном размером с современным земным Северным Ледовитым
Live Science сообщает, что ученые нашли на снимках Марса структуры, похожие на речные дельты. Их расположение может указывать на береговую линию древнего океана, покрывавшего северное полушарие планеты.

Согласно публикации Live Science, анализ изображений с марсианских орбитальных аппаратов выявил новые свидетельства в пользу глобального океана на Марсе. Ученые из Бернского университета (Bern University) нашли в долине Маринер (Valles Marineris) структуры, которые идентифицируют как возможные речные дельты, сформировавшиеся на границе с крупным водоемом.

Ученые изучили знаменитую систему каньонов долины Маринер с помощью камер аппаратов ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter. На снимках они обнаружили образования, напоминающие веерные дельты, которые на Земле образуются при впадении рек в океан.

Эти структуры располагались на высоте от 3650 до 3750 метров и, согласно расчетам, сформировались примерно 3,37 миллиарда лет назад. Ключевым фактом стало то, что все они находятся примерно на одном уровне в регионе северных низменностей Марса. Ученые интерпретируют это как следы древней береговой линии.

Ведущий автор исследования Игнатиус Аргадестья (Ignatius Argadestya) отметил, что детальный анализ ландшафта позволил распознать формы, характерные для земных горных систем, но особенно выделялись именно дельтообразные структуры. Профессор Фриц Шлунеггер (Fritz Schlunegger) в свою очередь полагает, что, в отличие от предыдущих гипотез, основанных на косвенных данных, новая реконструкция опирается на явные топографические свидетельства, полученные со снимков высокого разрешения.

На основе этих находок астрономы предположили, что в древности океан размером, как минимум, с современный Северный Ледовитый океан, покрывал все северное полушарие Марса.  Ранее другие миссии также находили признаки воды на планете, включая минералы, связанные с водой, и то, что может быть обширными подземными запасами воды.

#марс #исследование #вода #океан #live science
Источник: livescience.com
Сейчас обсуждают

32Влад32
00:49
Что значит "максиммум что ...". То есть тот же 4770 уже только на мусорку? Бред!
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
Dentarg
00:47
Что за соевое хипстерское нытьё? Линукс это решительно, жёстко и без смазки, в любой точке мира. А в РФ и РБ дополнительные аттракционы и особый кайф в последние месяцы глобального интернета. Далее в ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
motya
00:37
Стоп стоп стоп. То есть до этого не было проблем с логистикой и общением, а после возросших цен они прям резко появились!? Ок хорошо...
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
DTS
00:34
Смешно на вас смотреть со стороны, вы тратите ваше время на обсуждение информации, которая через пару месяцев будет неактуальна.
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Midnight Sun
00:28
"Плохая" и "хорошая" - это в данном случае не стабильность и безглючность, а, скорее, про внедрение новых плюшек без оглядки на пользователя и исправление в следующей версии. В Висте слишком активно н...
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
Bss Bss
23:54
"Ночью даже в зонах с плохим уровнем сигнала скорость легко поднимается выше 30 Мбит в секунду." Откуда у тебя такие скорости? У меня 17-21 Мб/c, и это при том, что вышка в 2 км от меня находится. ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
dimkahon
23:35
У меня была жига, стала барахлить, поменял на жигу по гарантии - сгорел движок через два года. После этого купил другую машину, офигенная, отъездил 5 лет без проблем.
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Китя.
23:32
Ссылку давай. Хватит трепаться.
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
Никита Абсалямов
22:57
Тож была мысля её скальпировать... слава богу - лень победила ))) И так времени на неё убил немерено )))
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
ChestoR
22:44
Балаболов нигде не любят. На чем ты там память 3600 2018 года используешь? Давай скрин пи*дабол
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
