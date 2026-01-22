Глава Anthropic Дарио Амодеи сравнил разрешенный США экспорт мощных чипов NVIDIA в Китай с продажей ядерного оружия КНДР.

Как сообщает раздела «Технологии и наука» издания TweakTown, на Давосском форуме прозвучала жесткая критика в адрес политики США. Основатель компании Anthropic Дарио Амодей (Dario Amodei) обрушился на разрешение американских властей поставлять передовые ИИ-чипы NVIDIA в Китай, назвав это опасной ошибкой.

Отвечая на вопрос, Амодей прямо заявил: «Я думаю, это безумие». Для наглядности он привел провокационное сравнение: это все равно, что торговать ядерным оружием с КНДР и при этом хвастаться, что корпуса для бомб сделала Boeing. По его мнению, такие поставки дают Китаю ключевые технологии, которые тот может направить на развитие военного и разведывательного потенциала.

При этом сам Anthropic — не посторонний наблюдатель. Компания использует оборудование NVIDIA для обучения своих моделей ИИ. Согласно данным TweakTown, NVIDIA инвестировала в Anthropic до 10 миллиардов долларов. Это заявление прозвучало на фоне таких отношений.

Амодей также отметил, что передовые модели ИИ — это, по сути, сконцентрированный интеллект. Он предложил воспринимать их как 100 миллионов человек, каждый из которых умнее нобелевского лауреата. По его мнению, концентрация таких технологических сил в одной стране создает прямую угрозу и глобальные риски безопасности.