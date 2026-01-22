Издание «Лента.ру» сообщает о масштабной помощи Камчатскому краю, пострадавшему от сильнейших снегопадов

Как передает «Лента.ру» со ссылкой на пост в Телеграм-канале губернатора Камчатского края Владимира Солодова, Камчатский край начал получать технику для борьбы со снежным апокалипсисом. Власти разных регионов страны организовали отправку спецмашин после рекордных за полвека снегопадов, которые парализовали жизнь в Петропавловске-Камчатском.

Первый шаг сделал Сахалин. Два погрузчика уже доставил самолет МЧС, а более габаритную технику грузят на судно. Из Москвы военно-транспортная авиация должна перебросить десять единиц техники — снегоуборщиков, бульдозеров и экскаваторов. Важный момент: столичная помощь безвозмездная, и машины останутся в крае.

Из Приморья также готовят партию. Вся эта армада сразу идет на улицы разгребать многометровые заносы.