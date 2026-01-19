Компания ASUS делает искусственный интеллект ключевым направлением своей стратегии. Доходы от серверного бизнеса для ИИ достигли 100 миллиардов тайваньских долларов (около $3,1 млрд) и составили 20% от общей выручки.

Пока на рынке потребительских ПК сохраняется неопределенность из-за дефицита компонентов, производители ищут новые точки роста. ASUS заявляет, что нашла свой путь в «гонке за ИИ».

Председатель совета директоров ASUS Джонни Ши (Jonney Shih) заявил, что серверный бизнес компании для систем искусственного интеллекта переживает «бурный рост». Выручка от этого направления достигла 100 миллиардов тайваньских долларов (около $3,1 млрд), что превзошло внутренние прогнозы и составило пятую часть от общего дохода компании.

Этот рост стал для ASUS своеобразной страховкой. Индустрия ПК сталкивается с проблемами, в частности с ожидаемым дефицитом памяти. Это беспокоит геймеров и ограничивает возможности производителей. ASUS, как и другие, может столкнуться со сложностями на потребительском рынке.

Но компания активно развивает другую сторону бизнеса. Будучи партнером NVIDIA, ASUS поставляет решения для ИИ-инфраструктуры, включая серверные стойки на базе новой архитектуры Blackwell Ultra и системы HGX. Это позволяет ей участвовать в гонке за создание дата-центров для ИИ.

«Мы делаем ставку на ИИ», — заявил Ши. Стратегия «Всё в искусственный интеллект» означает, что компания рассматривает это направление как ключевое для своего будущего, особенно на фоне возможного усиления дефицита в других сегментах. Ожидается, что в этом году присутствие ASUS на рынке ИИ-инфраструктуры продолжит расширяться.