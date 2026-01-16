Роскомнадзор начал применять ограничительные меры в отношении мессенджера Telegram на территории России. Пользователи жалуются на замедление загрузки видеоконтента.

Пользователи мессенджера Telegram в России заметили, что видеоролики в приложении стали загружаться гораздо медленнее, так же стали отмечаться задержки с отправкой сообщений.

По информации телеканала «Москва 24» , эти сбои — следствие действий Роскомнадзора. Источник из телеком-сферы подтвердил изданию, что регулятор действительно начал применять к мессенджеру технические ограничения.

В то же время в Госдуме пытаются успокоить ситуацию. Депутат Андрей Свинцов в комментарии «Говорит Москва» заявил, что о полном отключении Telegram речи не идет. По его словам, РКН таким образом дает «мягкий намек» руководству платформы, чтобы оно активнее сотрудничало с российскими властями. Основная претензия — большое количество анонимных каналов, которые, по мнению депутата, распространяют фейковую и опасную информацию.

В декабре глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский тоже исключал полную блокировку. Он отмечал, что в Telegram вложены большие средства и многие официальные каналы успешно там работают.