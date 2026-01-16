В период длинных январских выходных с 31 декабря по 11 января россияне вдвое чаще стали откликаться на вакансии подработки по сравнению с прошлым годом.

Длинные январские каникулы в этом году для многих стали не временем отдыха, а возможностью заработать. Активность россиян в поиске дополнительного дохода на праздниках заметно выросла.

Сервис «Авито Подработка» сообщает о резком увеличении числа откликов на вакансии. В первые дни января этот показатель вырос на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметный скачок зафиксировали в Татарстане, Белгородской области и ХМАО, где активность соискателей выросла более чем в полтора раза.

Чаще всего пользователи интересовались вакансиями мерчендайзера — рост откликов составил 138%. Также популярностью пользовались должности промоутера, дворника и менеджера по продажам.

Тенденцию подтверждают и данные рекрутингового сервиса Superjob. Там отметили, что количество резюме, созданных для поиска временной работы в первые две недели года, увеличилось на 14%. Соискатели чаще всего искали подработку в сферах бухгалтерии, продаж, удаленной поддержки клиентов, а также в качестве курьеров и сборщиков заказов.

Работодатели, в свою очередь, размещали на 62% больше предложений о подработке, чем год назад. Спрос особенно вырос в Уральском и Южном федеральных округах.

Лидерами по уровню предлагаемой зарплаты стали сферы такси и доставки. За частичную занятость водители могли рассчитывать в среднем на 133 тысячи рублей в месяц, а курьеры — на 123 тысячи.

Эксперты связывают такую активность с несколькими причинами. Длительные каникулы дали людям больше свободного времени. Многие стремились компенсировать праздничные траты или накопить на крупные покупки. Дополнительным стимулом стала повышенная оплата труда в официальные праздничные дни.

Психологи отмечают, что поиск подработки в нестабильной экономической ситуации — это еще и способ вернуть себе ощущение контроля над жизнью. Конкретная задача и быстрый заработок помогают снизить тревожность.