Ситуация с ценами на видеокарты на немецком рынке изменилась. Самые доступные модели GeForce RTX 5090 исчезли из продажи, а самая дешевая из оставшихся теперь оснащена системой водяного охлаждения.

Немецкий рынок видеокарт преподнес сюрприз покупателям, которые надеялись на более доступные цены. Анализ на агрегаторе Geizhals показывает резкие перемены для флагманской модели NVIDIA.

Еще недавно в продаже можно было найти относительно базовые версии RTX 5090 от нескольких брендов. Теперь их нет. Модели вроде INNO3D X3, Gigabyte Windforce OC или MSI Ventus 3X OC просто исчезли из ассортимента. На них установили новую цену, а купить по ней нельзя.

В итоге самая низкая цена, по которой сейчас реально найти карту, — 3029 евро. За эти деньги предлагают INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite. Примечательно, что эта модель идет с предустановленной системой водяного охлаждения. Получается, что самый «бюджетный» вариант теперь технически сложнее и должен быть тише.

Официальная рекомендованная цена от NVIDIA — 2099 евро за Founders Edition. Но на практике этой карты в продаже по такой цене сейчас нет. Производители, судя по всему, просто перестали выпускать простые и дешевые модели. Они перешли на более дорогие варианты с улучшенным охлаждением.

При этом в NVIDIA заявляли, что не планируют существенно менять цены из-за роста стоимости памяти. Но рынок демонстрирует обратное. Цены растут не только на RTX 5090, но и на модели рангом ниже — RTX 5080 и RTX 5070 Ti, хотя и не так сильно.

Пользователи на форумах отмечают, что такая ситуация заставляет пересмотреть планы. Следующее поколение видеокарт ждут не раньше 2027 года, поэтому желающим обновить свой ПК скоро, возможно, придется раскошелиться.