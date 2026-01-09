Apple, как утверждают источники, приобрела и детально изучила складной смартфон OPPO Find N5.

Чтобы сделать складной iPhone без видимой складки на экране, Apple пошла путем самого обычного заимствования. Компания просто купила и разобрала готовый смартфон конкурента.

Инсайдер с Weibo утверждает, что Apple приобрела флагман OPPO Find N5. Цель — понять, как китайские инженеры добились такой гладкой складки и толщины корпуса всего в 4.2 мм. Эта модель, по слухам, стала эталоном.

Согласно этим данным, компания разобрала устройство, чтобы оценить его конструкцию. Дизайн Find N5 дал прочную основу для разработок Apple. При этом, как говорят источники, ни один из ранних образцов iPhone Fold не смог превзойти плавность экрана у китайской модели.

По имеющейся информации, Apple уже создала несколько прототипов складывающегося iPhone. Но их экраны пока не догоняют OPPO по гладкости. Конструкция требует компромиссов: слухи предполагают, что из-за тонкой рамки в iPhone Fold может не оказаться системы Face ID. Вместо нее, вероятно, появится боковой датчик Touch ID.

Для технологических компаний, особенно в сегменте смартфонов, такая практика — скорее правило, чем исключение.