Как пишут местные СМИ, 100 модулей по 256 ГБ стоят как квартира в Шанхае

Рынок оперативной памяти переживает не просто рост цен, а настоящий ценовой шок. В Китае стоимость высокоёмких серверных модулей DDR5 выросла до уровня, который заставляет сравнивать их не с электроникой, а с элитной недвижимостью. Как сообщает издание Jiemian, сейчас один модуль памяти DDR5 объемом 256 ГБ в Китае может стоить около 49 999 юаней (примерно 5700 долларов).

Простая арифметика показывает, что партия из 100 таких модулей обойдётся в сумму, за которую можно приобрести квартиру в Шанхае — одном из самых дорогих городов мира. Проблема затронула не только серверный сегмент. По данным Yangzi Evening News, цены выросли и на более привычные продукты: карты памяти для фототехники и обычные планки для ПК. Пользователи в соцсетях жалуются, что стоимость некоторых моделей карт памяти удвоилась всего за три месяца, а цена на модули растет быстрее, чем на золото.

Основная причина — глобальный дефицит чипов DRAM. Его спровоцировал взрывной рост индустрии искусственного интеллекта. Обучение крупных нейросетей требует колоссальных объемов высокоскоростной памяти. Например, один сервер для задач ИИ потребляет в 8 раз больше оперативной памяти, чем обычный сервер. Крупнейшие производители — Samsung, SK Hynix и Micron — переориентировали значительную часть своих мощностей на выпуск дорогих и высокомаржинальных продуктов для ИИ, таких как HBM и DDR5. Это привело к сокращению производства более массовых решений, вроде DDR4, и вызвало дефицит на во всем мире.

Отраслевые инсайдеры, опрошенные китайскими журналистами, отмечают, что тренд на рост цен начался еще в сентябре минувшего года. Они советуют обычным покупателям не поддаваться панике и не скупать память впрок, а приобретать ее по мере реальной необходимости, поскольку динамика на рынке остается крайне непредсказуемой.