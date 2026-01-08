Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
TCL CSOT показала раздвижные дисплеи для авто, ИИ-модель X Intelligence 3.0 и технологии защиты глаз
На выставке CES 2026 компания TCL CSOT, дочернее предприятие TCL Technology, представила ряд новых разработок в области дисплеев.

Ежегодная выставка CES в Лас-Вегасе традиционно становится площадкой для демонстрации будущего потребительской электроники. В этом году компания TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) сделала акцент на трех вещах: умных функциях, заботе о здоровье пользователей и экологии.

Старший вице-президент TCL Technology (TCL Technology Group Corporation) и генеральный директор TCL CSOT Цзюнь Чжао (Jun Zhao) представил стратегию «Искусственный интеллект для дисплеев и дисплеи для ИИ». В рамках этого подхода компания показала свою модель ИИ X Intelligence 3.0, которая, по ее словам, ускоряет анализ продукции и разработку материалов.

Среди конкретных продуктов выделились несколько новинок. Для домашнего кинотеатра представили 98-дюймовый телевизор с технологией HVA и более 18 000 зонами локального затемнения. Для автомобилей будущего показали первый в мире раздвижной OLED-дисплей, изготовленный по технологии струйной печати (IJP). Этот 28-дюймовый экран может расширяться с 16 дюймов и предназначен для размещения в салонах премиальных моделей авто.

Вторая большая тема — защита зрения. TCL CSOT представила первый мобильный OLED-дисплей, сертифицированный для работы при естественном освещении. В нем используется технология круговой поляризации, которая должна улучшить читаемость на солнце. Для офисной работы показали 27-дюймовый монитор, который имитирует естественный дневной свет, чтобы снизить усталость глаз.

Особое внимание компания уделила экологичности. Компания заявила о создании первого в мире 14-дюймового дисплея для ноутбуков, не содержащего пер- и полифторалкильных веществ (ПФАВ), так называемых «вечных химикатов». Также был представлен планшетный OLED-экран с технологией LTPO, которая, по заявлениям производителя, снижает энергопотребление на 15–25% за счет адаптивной частоты обновления в каждой зоне экрана.

Для рынка устройств дополненной и виртуальной реальности (XR) TCL CSOT продемонстрировала микро-дисплеи с очень высокой плотностью пикселей — более 1500 PPI для G-OLED и свыше 5000 PPI для микро-LED. Эти разработки нацелены на создание более четких и легких AR/VR-очков.

В целом, компания позиционирует себя как создатель экосистемы для будущих дисплеев, объединяющей инновации в области ИИ, эргономики и устойчивого развития.

#ии #oled #дисплеи #ces 2026 #tcl csot #защита глаз
Источник: gizmochina.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter