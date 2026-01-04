Немецкий ритейлер сообщил о серьезных проблемах с поставками новых видеокарт NVIDIA. Дистрибьюторы ввели лимит в пять штук на модель для RTX 5070, а продажи более мощных моделей — RTX 5070 Ti, 5080 и 5090 — полностью остановили.

Автор статьи, опубликованной на WCCFTech утверждает, что ажиотаж вокруг новых видеокарт NVIDIA нарастает, но купить их становится почти нереально. Как минимум, для самих продавцов.

Немецкий ритейлер поделился письмом от своего поставщика. Текст сухой и неутешительный. Дистрибьютор вводит ограничения. Теперь заказать можно максимум пять видеокарт RTX 5070 на каждую конкретную модель. А вот продажи более мощных RTX 5070 Ti, RTX 5080 и топовой RTX 5090 приостановили полностью.

Эти правила касаются и старых, и новых заказов после 30 декабря. У продавца, который раскрыл информацию, отменили почти все предзаказы. Остались только RTX 5070 на общую сумму около 20 000 евро. Даже Amazon Business, по его словам, стал ограничивать количество карт к заказу.

Официальная причина расплывчата — «текущая рыночная ситуация». Но контекст намекает на большее. Ограничения совпали по времени с сообщениями о дефиците памяти GDDR7. Чем мощнее карта, тем больше чипов ей нужно — вот и логика.

Ситуация не локальная. Из Японии тоже приходят сообщения о лимитах на продажу карт с памятью от 16 ГБ. Плюс на рынке скачут цены на память и флеш-накопители, что бьет по себестоимости. Все это происходит на фоне стремительного роста цен на RTX 5090 с начала года. В итоге получается идеальный шторм, где дефицит лишь подливает масла в огонь.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424