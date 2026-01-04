Политолог Малек Дудаков допустил, что арестованный Николас Мадуро проведет несколько лет в американской тюрьме, а затем вернется в Венесуэлу.

Судьба экс-президента Венесуэлы, вывезенного в США после ударов по Каракасу, становится предметом прогнозов. Политолог Малек Дудаков нарисовал один из возможных сценариев.

Сейчас Мадуро и его супругу ждет суд в Нью-Йорке. Дудаков считает, что это не обязательно конец истории. Наиболее вероятный вариант, по его словам, выглядит так: суд назначит тюремный срок. Мадуро его отбудет. Потом его освободят и, возможно, даже отправят назад в Венесуэлу.

Весь этот сценарий, однако, зависит от одного условия. США должны будут договориться с новым руководством Венесуэлы, пришедшим к власти после переворота. Политолог не стал исключать и куда более жесткий исход — смертную казнь. Пока судьба Мадуро висит на волоске, балансируя между тюремным сроком и высшей мерой.