Поставщики DRAM начали распределять поставки избирательно, отдавая приоритет всего четырем крупным производителям ПК.

Ситуация с оперативной памятью перестала напоминать обычные рыночные колебания. Речь уже не о цене, а о самом доступе к компонентам — и этот доступ теперь есть далеко не у всех.

Как сообщает Wccftech, дефицит DRAM достиг уровня, при котором поставщики фактически выбирают клиентов. Производители памяти распределяют объемы между несколькими крупными игроками, оставляя остальных в очереди без понятных сроков.

По данным DigiTimes, продолжающийся DRAM-суперцикл привел к ситуации, в которой условия диктуют производители памяти. Samsung Electronics и SK hynix предпочитают работать по долгосрочным квотам и заключают контракты только с компаниями, занимающими сильные позиции в сегменте ПК. В числе главных получателей памяти называют Lenovo, Dell, Apple и ASUS. Эти бренды контролируют значительную часть OEM-цепочек, что делает их удобными и предсказуемыми партнерами.

Для небольших производителей такая модель означает прямые риски. Свободных объемов почти нет, а контракты пересматриваются регулярно — поставщики оценивают рынок и цены, а не фиксируют условия на месяцы вперед.

Ранее Apple уже обеспечивала себе приоритетные поставки DRAM для iPhone, используя особые отношения с теми же Samsung и SK hynix. Аналогичный подход сейчас работает и в ПК-сегменте.

При этом эксперты отмечают: приоритет в поставках не гарантирует ценового диктата в рознице. По мере углубления дефицита покупатели все чаще будут выбирать не дешевле, а просто доступное — и здесь преимущество окажется у тех, у кого память есть физически, а не на бумаге.