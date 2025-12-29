Для многих россиян главным позитивным событием года стал уход с работы, которая не устраивала.

В 2025 году успех в карьере все чаще измеряли не повышением, а расставанием с работодателем.

Исследование сервиса hh.ru показало: для заметной части россиян 2025 год стал моментом разрыва с работой, которая давно не устраивала. Почти треть опрошенных решила уйти из компаний, где отношения с работодателем или условия перестали складываться, и этот шаг респонденты чаще называют удачным, чем рискованным. Особенно часто так отвечали женщины и молодые сотрудники в возрасте до 24 лет.

Чуть реже участники опроса говорили о другом важном результате года — возможности нормально отдохнуть в отпуске. Этот пункт чаще звучал в ответах жителей крупных городов, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга.

Возраст заметно влиял на карьерные сценарии. Молодые специалисты активнее меняли работу и пробовали новые профессии, тогда как россияне 25–34 лет чаще добивались прибавки к зарплате.

При этом общее настроение на рынке труда остается напряженным. Более половины участников опроса признались, что разочаровались в своей работе, а выгорание стало массовой проблемой, особенно в сфере туризма и общепита.