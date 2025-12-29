Microsoft начала развертывать обновление для Проводника Windows 11, которое улучшает функцию поиска. Обновление устраняет дублирование операций индексирования, что ускоряет поиск файлов и снижает нагрузку на оперативную память.

Медленный поиск и лишняя нагрузка на систему — знакомые проблемы для пользователей Windows. Microsoft, кажется, решила взяться за одну из них.

В новых тестовых сборках Windows 11 появилось точечное, но важное исправление для Проводника файлов. Оно касается работы поиска. Раньше система могла индексировать одни и те же файлы несколько раз, особенно если они находились на разных дисках или в связанных папках. Это создавало ненужную нагрузку.

Теперь процесс изменили. Поисковая система научилась распознавать дублирующиеся пути и пропускать их, работая с единым индексом. Итог простой: меньше операций — меньше потребление оперативной памяти и выше скорость отклика.

Ключевое слово — «меньше». Разработчики прямо не называют цифр, но суть ясна: они убрали внутреннюю неэффективность. Особенно заметным это может быть при активном поиске по нескольким дискам одновременно.

Обновление уже тестируют участники программ Insider. Оно поставляется не сразу всем, а постепенно, через функцию «включить». Если все пройдет хорошо, исправление войдет в одно из следующих массовых обновлений для всех пользователей Windows 11.