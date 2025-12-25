Энтузиасты активировали в Windows 11 встроенный драйвер NVMe, который Microsoft предоставляет в Windows Server.

Оказывается, современные NVMe-накопители в Windows 10 и 11 давно работают не на полную мощность. Виной тому — универсальный, но не самый эффективный драйвер.

Дело в том, что потребительские версии Windows используют для работы с NVMe SSD слой эмуляции SCSI. Это решение обеспечивает совместимость, но добавляет лишнюю нагрузку на процессор и увеличивает задержки. Фактически, накопитель не раскрывает весь свой потенциал.

Настоящий, «нативный» драйвер NVMe от Microsoft уже существует, но пока только в серверной Windows Server 2025. Некоторые пользователи не стали ждать официального порта. Они вручную активировали этот драйвер в Windows 11 через правки в системном реестре.

Результаты тестов, которые выложил один пользователь на X , говорят сами за себя. В бенчмарке AS SSD Benchmark он получил прирост средней скорости на 9% при чтении и на 19% при записи. Другой пользователь Reddit u/Cheetah2kkk , тестировавший свой NVMe SSD на портативном устройстве MSI Claw 8 AI+ в CrystalDiskMark, зафиксировал ещё более впечатляющие цифры: скорость случайной записи выросла на 85%.

Важно, что ускорение затронуло в первую очередь операции случайного доступа (4К), которые критичны для скорости отклика системы в повседневных задачах. Скорость последовательного чтения и записи при этом почти не изменилась.

Но у медали есть обратная сторона. Активация драйвера — процедура небезопасная. Пользователи сообщают о возможных ошибках, вплоть до исчезновения дисков из системы. Microsoft пока не спешит выпускать этот драйвер для массовых ОС, оставляя вопрос о полной реализации потенциала NVMe открытым.