Южнокорейский YouTube-канал OMG_electronics провел стресс-тест складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold.

Главная претензия к складным телефонам всегда одна — как долго прослужит шарнир? Новый Samsung Galaxy Z TriFold прошел жесткую проверку на YouTube, которая показала несоответствие заявленным характеристикам.

Samsung анонсировала смартфон, заявив, что его шарнир выдержит 200 тысяч циклов открытия и закрытия. Это эквивалент пяти лет, если складывать телефон сто раз в день. На деле же все вышло иначе.

Южнокорейский YouTube-канал OMG_electronics устроил тест-марафон. Несколько человек по очереди сгибали и разгибали TriFold несколько суток подряд. Первые проблемы проявились довольно рано: легкий скрип в одном из шарниров появился после 61 тысячи операций. Второй шарнир начал «подпевать» после 121 тысячи.





Ключевой момент наступил на 144-й тысяче циклов. Механизм «размягчился», как описали тестировщики. Телефон перестал полностью раскрываться самостоятельно, а для открытия и закрытия приходилось прилагать все больше усилий. По сути, смартфон еще работал, но пользоваться им в таком состоянии было уже крайне неудобно.

При этом важно учитывать условия теста. Смартфон складывали и раскрывали без перерыва восемь дней подряд, создавая экстремальную нагрузку, которую в обычной жизни ни один телефон не испытывает. В более щадящем режиме он, вероятно, и вправду дотянул бы до обещанных 200 тысяч. Однако факт остается фактом: в данном испытании паспортная прочность не была подтверждена.





Учитывая, что TriFold — первая модель Samsung с двумя шарнирами и тройным сложением, результат в целом выглядит приемлемо. Классические складные смартфоны-раскладушки имеют более простую конструкцию с одним изгибом. Но ясно, что инженерам компании есть над чем работать для будущих моделей.