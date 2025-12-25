Сайт Конференция
Global_Chronicles
Шарнир Samsung Galaxy Z TriFold «размягчился» после 144 000 складываний и не выдержал 200 000 циклов
Южнокорейский YouTube-канал OMG_electronics провел стресс-тест складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold.

Главная претензия к складным телефонам всегда одна — как долго прослужит шарнир? Новый Samsung Galaxy Z TriFold прошел жесткую проверку на YouTube, которая показала несоответствие заявленным характеристикам.

 

Samsung анонсировала смартфон, заявив, что его шарнир выдержит 200 тысяч циклов открытия и закрытия. Это эквивалент пяти лет, если складывать телефон сто раз в день. На деле же все вышло иначе.

Южнокорейский YouTube-канал OMG_electronics устроил тест-марафон. Несколько человек по очереди сгибали и разгибали TriFold несколько суток подряд. Первые проблемы проявились довольно рано: легкий скрип в одном из шарниров появился после 61 тысячи операций. Второй шарнир начал «подпевать» после 121 тысячи.


Ключевой момент наступил на 144-й тысяче циклов. Механизм «размягчился», как описали тестировщики. Телефон перестал полностью раскрываться самостоятельно, а для открытия и закрытия приходилось прилагать все больше усилий. По сути, смартфон еще работал, но пользоваться им в таком состоянии было уже крайне неудобно.

При этом важно учитывать условия теста. Смартфон складывали и раскрывали без перерыва восемь дней подряд, создавая экстремальную нагрузку, которую в обычной жизни ни один телефон не испытывает. В более щадящем режиме он, вероятно, и вправду дотянул бы до обещанных 200 тысяч. Однако факт остается фактом: в данном испытании паспортная прочность не была подтверждена.


Учитывая, что TriFold — первая модель Samsung с двумя шарнирами и тройным сложением, результат в целом выглядит приемлемо. Классические складные смартфоны-раскладушки имеют более простую конструкцию с одним изгибом. Но ясно, что инженерам компании есть над чем работать для будущих моделей.

#samsung #тест #youtube #складной телефон #galaxy z trifold #долговечность #omg_electronics #youtube-канал #шарнир
Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

K0nst4nt1n
19:14
Т.е. решили отыграться на закупщиках, вместо ликвидации картельного сговора и оборотных штрафов с производителей памяти, участвующих в таковом.
Компания Google уволила главу отдела закупок из-за нарушений в системе поставок памяти
Mallory-blog
19:12
Нормальный ноутбук на помойке найти не удалось, а заработать даже на условный БУ thinkpad пятнадцатилетней давности, который стоит копейки, но все таки минимально годный в качестве ноутбука, у него ни...
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Койот
19:09
Они скорее всего ЕСС DDR4 возобновили производство
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
Mallory-blog
19:04
В этом весь чимбал. Откопать какое-то барахло с помойки, провести какой-то бессмысленный набор тестов еще и наврав в процессе, так еще и офрмить это кривыми, смазанными и заваленными фотографиями экра...
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
tapok
18:57
"будет валяться в магазах навалом" - не будет. Сейчас цоды уже и DDR4 скупают !! (некоторые цоды скупают даже б/у DDR4) Из последних новостей: Samsung возобновило производство памяти DDR4 для цод'ов. ...
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
Сергей Анатолич
18:44
Б..я! Вот всем прям приспичило обнавлять память, всем и только сейчас! Завтра конец света! Без этого прожить невозможно! Всё!!! Будут платить какие то астраномические суммы, будут колхозить с SO-DIMM....
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
IRanPast
17:19
1. ZFS не собирает никаких массивов. Это просто файловая система 2. В нормальном железнячем контроллере должна быть батарея минимум на 50 часов, этого достаточно. 3. Программный RAID проще восстанови...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
16:46
А что мешает диски сконфигурировать в RAID5 на аппаратном контроллере, а потом получившийся массив отформатировать в ZFS ? Мне - ничего. Да, ZFS позволяет из нескольких дисков собрать массив, я так т...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
LuftHunter
16:21
руки оторвать таким сборщикам. должно быть больше вентиляторов!
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Johan_WTF
16:10
Jackpot
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
