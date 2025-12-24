Портал Videocardz сообщил об утечках, касающихся двух новых продуктов Lenovo для выставки CES 2026. Компания готовит необычный моноблок с почти квадратным дисплеем и ультракомпактный настольный ПК в форме цилиндра.

Lenovo, судя по всему, планирует сделать ставку на нестандартный дизайн и новые форм-факторы. Инсайдерская информация нарисовала картину, где привычный прямоугольный монитор уступает место почти квадратному.

Согласно данным, которые приводит Videocardz, главной новинкой станет моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition. Его ключевая особенность — 27.6-дюймовый дисплей с необычным соотношением сторон 16:18. По сути, экран почти квадратный. Разрешение составит 2560 x 2880 пикселей. Такой формат заточен под вертикальную работу: на нем, например, удобно просматривать две страницы документа формата А4 одновременно.

«Начинка» моноблока будет основана на новых процессорах Intel Core Ultra X7 серии Panther Lake. Также компания добавит камеру с ИИ-функциями, которая умеет оцифровывать документы, лежащие на столе. При этом сам дисплей можно разделить на две независимые зоны, чтобы работать за моноблоком и одновременно выводить изображение с ноутбука.

Второй анонс — мини-ПК Yoga Mini i. Это цилиндрическое устройство весом всего 600 граммов в алюминиевом корпусе. Он также получит процессор Panther Lake, но в мобильном варианте Core Ultra X7 358H. Несмотря на размеры, система сможет работать с четырьмя внешними мониторами одновременно.

Официальная презентация обоих устройств состоится на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе в начале января.