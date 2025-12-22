Новогодние скидки все чаще вызывают у россиян не радость, а раздражение. Главная причина — манипуляции с ценами и фальшивые акции.

Предновогодняя суета в магазинах для многих превращается в источник раздражения. Виной тому — не честные распродажи, а уловки продавцов.

Опрос FAVES Communications показал: большинству россиян не нравятся предпраздничные акции. Люди устали от манипуляций. Например, когда магазин сначала завышает цену, а потом громко объявляет скидку. Или предлагает в подарок бесплатную консультацию, которая и так входит в услугу.

Такие фокусы покупатели расценивают как надувательство. «Потребитель чувствует, что это какая-то манипуляция доверием», — говорит PR-эксперт Дмитрий Сокур. Он сравнивает текущую ситуацию с «Диким Западом» и считает, что нужны четкие правила для сезонных распродаж. В соцсетях, кстати, уже появилась своеобразная культура отмены: люди выкладывают доказательства обмана, снимая переклеенные ценники.

Раздражает даже невинное, на первый взгляд. Каждый второй участник опроса негативно реагирует на громкие розыгрыши с суперпризами вроде путевки на Мальдивы.

При этом некоторые эксперты сомневаются в актуальности проблемы. Михаил Дымшиц из компании «Дымшиц и партнеры» отмечает, что откровенно мнимых скидок на рынке стало значительно меньше. По его мнению, главная проблема сейчас не в недоверии, а в том, что у людей попросту меньше денег. Тратят они примерно столько же, сколько и год назад, но рост доходов не случился. Эффективность акций падает: даже расходы в «Черную пятницу» в последние годы растут куда медленнее, чем во время пандемии.