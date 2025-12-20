Складной iPhone от Apple, по слухам, столкнулся с техническими сложностями при разработке. Проблемы связаны с созданием внутреннего дисплея без видимой складки.

Пока Samsung и Huawei вовсю продают складывающиеся смартфоны, Apple с ее первым таким устройством не торопится. Новые слухи показывают, с какими именно сложностями могут быть связаны задержки.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station , главная цель Apple — сделать внутренний экран iPhone Fold абсолютно ровным. Однако именно эта задача создает основные проблемы. Apple пытается добиться того, чего до сих пор не смогли многие конкуренты.

Материал для такого дисплея должен быть невероятно тонким, чтобы хорошо сгибаться, но при этом оставаться прочным и устойчивым к царапинам. Сейчас Apple испытывает технологию ультратонкого гибкого стекла (Ultra-Thin Flexible Glass, UFG) с разными параметрами толщины. Нужно найти идеальный баланс между надежностью и эстетикой.

При этом инсайдер отмечает, что некоторые технические вопросы еще требуют решения. У Apple есть время: запуск iPhone Fold ожидают не раньше сентября 2026 года. Более того, аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) предположил, что массовые поставки могут начаться только в 2027 году (подробнее об этом вы можете прочесть здесь ).

Любопытно, что по данным Digital Chat Station, аналогичные разработки ультратонкого стекла ведут как минимум две китайские компании. Это может означать, что в будущем и другие производители представят складные устройства с ровным экраном.

Таким образом, основная инженерная битва за первый iPhone Fold разворачивается вокруг нескольких микрон гибкого стекла. От ее исхода зависит, сможет ли Apple представить по-настоящему отличающийся от конкурентов складной дисплей.