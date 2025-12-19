Европейская организация ядерных исследований ЦЕРН (CERN) анонсировала беспрецедентную для науки сделку. Частные благотворители и фонды, связанные с крупными технологическими фигурами, пообещали выделить $1 млрд на проектирование и подготовку к строительству нового гигантского ускорителя частиц.

Крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий открыла для себя новый источник финансирования. Впервые в истории частный капитал решил масштабно поддержать создание фундаментального научного инструмента.

Об этом сообщает сайт Phys.org – один из крупнейших и наиболее авторитетных сайтов новостей науки, технологий и медицины в мире. Фонд Breakthrough Prize Foundation миллиардера Юрия Мильнера (Yuri Milner), фонд Эрика и Венди Шмидт (Eric and Wendy Schmidt Fund for Strategic Innovation) бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта (Eric Schmidt), наследник семьи Аньелли Джон Элканн (John Elkann) и французский телеком-магнат Ксавье Ниэль (Xavier Niel) стали ключевыми спонсорами. Их миллиард долларов — это не полная стоимость проекта, а лишь первый крупный взнос. По сути, они берут на себя риски начальной, подготовительной фазы.

Окончательное решение о судьбе коллайдера ЦЕРН примет только в 2028 году. Для реализации всего проекта потребуется около 17 миллиардов долларов. Эти деньги организация будет запрашивать у своих государств-членов. Важно помнить: в создании и эксплуатации нынешнего Большого адронного коллайдера (БАК, LHC) участвовали двенадцать российских институтов. Например, ключевые элементы ускоряющей структуры сделали новосибирский Институт ядерной физики им. Будкера и снежинский ВНИИ технической физики им. Забабахина.

Новый ускоритель, Будущий кольцевой коллайдер (Future Circular Collider, FCC), должен сменить нынешний БАК к 2040 году. Его туннель протянется на 91 километр, что более чем в три раза превышает длину действующей 27-километровой «трубы». Ученые надеются, что эта машина поможет подступиться к разгадке темной материи и темной энергии, на которые, как считается, приходится 95% Вселенной. Пока эти субстанции не обнаружены напрямую и наблюдаются только по их гравитационному влиянию.

Гендиректор ЦЕРН Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti) назвала частные пожертвования историческими. Эрик Шмидт в своем заявлении сделал акцент на побочных технологических выгодах для медицины, IT и энергетики. При этом, сам миллиард — это пока обязательства, публичные обещания. Они создают мощный сигнал для национальных правительств: бизнес верит в проект. Теперь очередь за политиками, которые должны решить, стоит ли оставшиеся 16 миллиардов вкладывать в поиск ответов на главные вопросы мироздания.