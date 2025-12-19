Немецкое издание iPhone-ticker.de заявило, что получило в распоряжение инженерные чертежи складного смартфона Apple под кодовым названием V68

Ожидаемый складной iPhone от Apple постепенно перестает быть просто слухом. После множества прогнозов аналитиков теперь появились и технические чертежи, которые якобы раскрывают точные габариты и особенности дизайна будущей новинки. Ресурс iPhone-ticker.de опубликовал статью, в которой утверждает, что получил доступ к инженерным чертежам. Согласно этим документам, устройство под кодовым названием V68 будет иметь необычную форму.

В сложенном состоянии ширина аппарата составит 83,8 мм, высота — 120,6 мм, а толщина — 9,6 мм. Внешний экран получит диагональ 5,5 дюймов с разрешением 2088 × 1422 пикселей. Такой формат сделает смартфон заметно шире, но короче современных iPhone.

В разложенном виде устройство покажет свой главный экран. Внутренний дисплей с диагональю 7,76 дюйма (разрешение 2713 × 1920 пикселей) будет иметь соотношение сторон, близкое к небольшому планшету, например, iPad mini. Его габариты — 167,6 × 120,6 мм. При этом толщина корпуса в открытом состоянии, согласно чертежам, составит всего 4,8 мм, что тоньше нынешнего iPhone Air (5,64 мм).

На изображениях также видно расположение камер. Задняя система, вероятно, будет двойной, аналогичной той, что ожидается в iPhone 17. Фронтальная камера, судя по схемам, окажется полностью встроена в экран, хотя точный размер выреза или технологию интеграции определить по чертежам невозможно.

Интересно, что в статье, датируемой 17 декабря 2025 года, издание iPhone-ticker.de заверяет следующее: «ожидается, что с сентября 2026 года Apple начнет конкурировать с существующими производителями на этом рынке».

Однако известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уверен, что хотя Apple и представит складной iPhone во второй половине будущего года, но действительно массовые поставки могут начаться только в 2027-м (подробнее об этом можно прочесть здесь).