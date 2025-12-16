Попадание в черный список Банка России из-за подозрений в мошенничестве ведет к блокировке счетов. Адвокат Дмитрий Пашин рассказал конкретные шаги по обжалованию такого решения.

Блокировка карты — всегда стресс. Но когда она происходит из-за попадания в специальную базу данных регулятора, ситуация кажется особенно сложной. Многие считают, что это приговор. На самом деле, алгоритм обжалования существует.

Эта база, которую часто называют черным списком ЦБ, официально собирает данные о подозрительных переводах. Формируют ее на основе сведений от банков. С сентября 2025-го проверки ужесточили — теперь банки обязаны анализировать каждую операцию по снятию наличных в банкоматах. Если система сработала, банк должен уведомить клиента о причине блокировки.

Проверить свой статус можно самостоятельно. Через Госуслуги нужно запросить информацию из базы ЦБ. Ответят в течение недели.

Что делать, если вы там оказались? Закон позволяет обжаловать это. При этом подготовить заявление в свободной форме. Обязательно указать паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного счета. Подать его можно двумя путями.

Первый — через свой банк. Там заявление примут и перенаправят в ЦБ уже на следующий рабочий день. Второй путь — прямая жалоба через интернет-приемную Банка России. Нужно выбрать тему «Информационная безопасность» и отметить соответствующую проблему. У регулятора будет 15 рабочих дней на рассмотрение.

С другой стороны, гарантии нет. ЦБ может и отказать. В этом случае последней инстанцией остается суд.