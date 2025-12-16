Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Адвокат Дмитрий Пашин объяснил процедуру удаления из черного списка Центробанка
Попадание в черный список Банка России из-за подозрений в мошенничестве ведет к блокировке счетов. Адвокат Дмитрий Пашин рассказал конкретные шаги по обжалованию такого решения.

Блокировка карты — всегда стресс. Но когда она происходит из-за попадания в специальную базу данных регулятора, ситуация кажется особенно сложной. Многие считают, что это приговор. На самом деле, алгоритм обжалования существует.

Эта база, которую часто называют черным списком ЦБ, официально собирает данные о подозрительных переводах. Формируют ее на основе сведений от банков. С сентября 2025-го проверки ужесточили — теперь банки обязаны анализировать каждую операцию по снятию наличных в банкоматах. Если система сработала, банк должен уведомить клиента о причине блокировки.

Проверить свой статус можно самостоятельно. Через Госуслуги нужно запросить информацию из базы ЦБ. Ответят в течение недели.

Что делать, если вы там оказались? Закон позволяет обжаловать это. При этом подготовить заявление в свободной форме. Обязательно указать паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного счета. Подать его можно двумя путями.

Первый — через свой банк. Там заявление примут и перенаправят в ЦБ уже на следующий рабочий день. Второй путь — прямая жалоба через интернет-приемную Банка России. Нужно выбрать тему «Информационная безопасность» и отметить соответствующую проблему. У регулятора будет 15 рабочих дней на рассмотрение.

С другой стороны, гарантии нет. ЦБ может и отказать. В этом случае последней инстанцией остается суд.

#мошенничество #центральный банк #финансовые ограничения #блокировка счета #черный список цб
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые из США впервые подтвердили возможность отражения электромагнитных волн во времени
5
«Промтех» представил микроавтобус Kapitan на базе китайской модели
1
Россия возвращается к идее экранопланов
2
Геологи обнаружили огромные резервуары гелия в древней коре Земли
2
У побережья Франции обнаружили затопленную стену возрастом 7800 лет
1
Дефицит и высокие цены на оперативную память DDR5 в 2025 году увеличили популярность платформы AM4
2
Общественная палата предупреждает о всплеске мошенничества с криптоинвестициями
2
der8auer опубликовал видео с полной разборкой редчайшей видеокарты Nvidia TITAN Ada
+
Эксперты признали ошибочными прогнозы Запада о крахе России
1
В Ростовской области строится маслоэкстракционный завод производительностью 600 тонн масла в сутки
+
В Бразилии завершили модернизацию устаревшего парка танков M60A3 Patton
1
FT: Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод на территории Германии
6
Украина отказалась от вступления в НАТО накануне переговоров в Берлине
6
Дайверы обнаружили у берегов Франции массивную подводную каменную стену возрастом около 7000 лет
+
Samsung собирается поднять цены на смартфоны Galaxy A 2025 года в Индии
+
SK hynix прокомментировала ситуацию по поводу дефицита DRAM
9
Casio запустила в Европе две новые модели G-Shock с текстурированным металлическим ободком
+
Telegram и WhatsApp отключат устаревшие версии приложений для пользователей в России
+
Китайская компания CMOC приобретает золотые рудники в Бразилии за $1 млрд
+
3D-принтер Bambu Lab P1S Combo с поддержкой высокого разрешения создаст чёткие и детализированные модели
+

Популярные статьи

Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
52
Небольшой обзор вентиляторов от Thermalright и ACD
1
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
+
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
+
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
+

Сейчас обсуждают

Parlous
16:19
Абсолютно так и есть. Адекватный человек не будет ставить что-то из зоопарка Торвальдса Линуса на свой домашний пк, если он не извращенец. Скажу больше в моей отрасли где я работаю, нет нормальных про...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
ФельдшеR
16:17
Седня оверы не работали - думал писда гавносайту, обрадовался. Ан нет, опять криворуких гавноафторов читать!) Примите соболезнования.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
15:48
Ой а шо случилось? (с) На этом ресурсе представлено какое-никакое сообщество компьютерных энтузиастов. И конечно будет неприятно, когда в свое говно носом ткнут.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
15:29
Вряд ли это связано с с выбором процессора. Скорее всего просто 11 вызвала резкое отторжение при старте. И вполне оправданное.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
15:17
Вот ты сам только что обозвал всех, кто ставивит линукс на десктоп идиотами, и сразу же обвиняешь их в хамстве. Как только прилетела адекватная ответка, бежишь жаловаться.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
DIP32
14:46
Хорошо, но мало. Теперь на очереди оригинал
В Бразилии из-за ветра обрушилась копия статуи Свободы
DIP32
14:44
Баширов или Петров ?)))
На затонувшей 2400 лет назад у берегов Дании скандинавской лодке нашли отпечаток пальца
sammievanhalen
13:54
Я с 7 сразу на линух перешел с выходом 10. Уже тогда было понятно, что майки впаривают сырой хлам. Нвидия подоражала, радеоны нормально стоят. Я бы даже сказал, что нв не оправдывают свою стоимость в ...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Миша Анисимов
13:50
Член сосо иди делай лучше.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Миша Анисимов
13:47
На сайте живут одни скука боты ебананые.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter