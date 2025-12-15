Контрактные цены на жесткие диски выросли на 4% по итогам последнего квартала. Это самый резкий квартальный рост за последние два года, вызванный ажиотажным спросом со стороны строящихся по всему миру центров обработки данных.

Рынок жестких дисков, долгое время считавшийся стабильным, столкнулся с неожиданным дисбалансом. Виной всему — искусственный интеллект и облачные вычисления, которые резко увеличили аппетиты крупнейших технологических компаний.

Согласно отчету аналитического агентства TrendForce, квартальный рост цен составил 4%. При этом производители работают на полную мощность, но все равно не успевают за спросом. Основной драйвер — масштабное строительство центров обработки данных, особенно в США.

Для ИИ нужны огромные объемы данных: исходные наборы для обучения, резервные копии, журналы работы моделей. Хранить эксабайты такой информации на твердотельных накопителях (SSD) — слишком дорого. Жесткие диски остаются самым экономически эффективным решением. В итоге облачные операторы скупают HDD партиями, создавая дефицит на рынке.

Производители дисков косвенно подтверждают тренд. Они ожидают, что спрос будет стабильно превышать предложение, и эта ситуация может стать нормой к 2026 году. Более того, поставщикам становится выгоднее ориентироваться на крупные контракты с сегмента ИИ, как это уже произошло с рынком оперативной памяти (DRAM). Это может привести к сокращению поставок в розничный сегмент для обычных пользователей.

Аналитики проводят прямую параллель с недавним кризисом на рынке памяти для ИИ. Тогда производители DRAM также переориентировали мощности на выпуск специализированных высокопроизводительных модулей HBM, что вызвало дефицит и рост цен на обычную память. Сейчас, судя по предупреждениям компаний вроде Transcend и Phison, аналогичный сценарий начинает разыгрываться и с рынком накопителей.

Эксперты из DigiTimes констатируют: несмотря на работу фабрик на пределе, предложение все равно отстает от потребностей американских операторов. Причина — в масштабируемости проектов в области искусственного интеллекта, облачных вычислений и других ресурсоемких задач. Традиционно дешевый носитель информации постепенно превращается в дефицитный товар.