Рынок жестких дисков, долгое время считавшийся стабильным, столкнулся с неожиданным дисбалансом. Виной всему — искусственный интеллект и облачные вычисления, которые резко увеличили аппетиты крупнейших технологических компаний.
Согласно отчету аналитического агентства TrendForce, квартальный рост цен составил 4%. При этом производители работают на полную мощность, но все равно не успевают за спросом. Основной драйвер — масштабное строительство центров обработки данных, особенно в США.
Для ИИ нужны огромные объемы данных: исходные наборы для обучения, резервные копии, журналы работы моделей. Хранить эксабайты такой информации на твердотельных накопителях (SSD) — слишком дорого. Жесткие диски остаются самым экономически эффективным решением. В итоге облачные операторы скупают HDD партиями, создавая дефицит на рынке.
Производители дисков косвенно подтверждают тренд. Они ожидают, что спрос будет стабильно превышать предложение, и эта ситуация может стать нормой к 2026 году. Более того, поставщикам становится выгоднее ориентироваться на крупные контракты с сегмента ИИ, как это уже произошло с рынком оперативной памяти (DRAM). Это может привести к сокращению поставок в розничный сегмент для обычных пользователей.
Аналитики проводят прямую параллель с недавним кризисом на рынке памяти для ИИ. Тогда производители DRAM также переориентировали мощности на выпуск специализированных высокопроизводительных модулей HBM, что вызвало дефицит и рост цен на обычную память. Сейчас, судя по предупреждениям компаний вроде Transcend и Phison, аналогичный сценарий начинает разыгрываться и с рынком накопителей.
Эксперты из DigiTimes констатируют: несмотря на работу фабрик на пределе, предложение все равно отстает от потребностей американских операторов. Причина — в масштабируемости проектов в области искусственного интеллекта, облачных вычислений и других ресурсоемких задач. Традиционно дешевый носитель информации постепенно превращается в дефицитный товар.