В восточной Англии археологи обнаружили свидетельства самого раннего в мире контролируемого разведения огня человеком. Возраст находки оценивается примерно в 400 000 лет.

Маленькое поле в английском графстве Саффолк приоткрыло один из величайших секретов человеческой эволюции. Ученые нашли там то, что они называют самым ранним надежным свидетельством искусственного разведения огня.

Место в Барнхеме (Barnham) раскрыло целый набор улик. Это обожженная земля, от которой остался очаг, раскаленные кремневые топоры и два небольших, но крайне важных кусочка пирита. Именно этот минерал, способный высекать искры, стал ключевой деталью. Пирит не встречается в природе рядом с этим местом, а значит, его туда специально принесли. Вместе эти находки говорят об одном: здесь жили существа, которые умели добывать и поддерживать пламя.

Фрагмент железного пирита

«У нас давно было предчувствие, что огонь разводили в Европе около 400 000 лет назад», — признается Ник Эштон (Nick Ashton) из Британского музея, ведущий автор исследования. — «Но доказательств не было». Теперь они есть. Эта находка на 350 000 лет старше предыдущих надежных свидетельств из Франции.

Установить факт именно искусственного разведения огня — задача не из легких. Нужно отличить следы костра от последствий лесного пожара. Ученые применили целый комплекс анализов. Химический состав обожженных отложений показал локальное горение древесины при высокой температуре, а не широкое распространение пламени. Минералы в земле изменились от повторных нагреваний в одном и том же месте. Это указывает на очаг, а не на случайный пожар.

По костям определить, кто именно разводил этот огонь, пока не удалось. Но ученые называют вероятных кандидатов — ранние неандертальцы. В ту же эпоху они жили всего в 130 километрах от этого места, на территории нынешнего графства Кент. Эти люди уже пересекли сухопутный мост, соединявший тогда Британию с континентом.

Контроль над огнем меняет все. Он дает тепло, защиту от хищников, возможность готовить пищу, делая ее питательнее. Он становится центром социальной жизни и технологий. Как отметил профессор Джон Макнабб (John McNabb), не участвовавший в исследовании, «контролируйте огонь, и вы начнете контролировать мир вокруг себя».

Теперь перед археологами стоит новая задача — применить те же методы анализа к другим древним стоянкам в Европе и за ее пределами. Возможно, история с первым костром только начинается.