Американский автоконцерн и южнокорейский производитель батарей решили расторгнуть свое совместное предприятие. Оно стоило 11,4 миллиарда долларов и включало три строящихся завода в США. Теперь компании их поделят.

Крупный промышленный альянс распадается. Планы по созданию общей экосистемы уступили место тактической перегруппировке сил на фоне спада спроса на электромобили. В 2021 году Ford и SK On объявили о проекте стоимостью $11,4 миллиарда. Идея заключалась в том, чтобы построить в США три гигафабрики по производству батарей в Кентукки и Теннесси. Это обеспечило бы стабильные поставки для будущих электромобилей Ford и позволило разделить огромные затраты. Но прошло меньше четырех лет, и партнеры решили разойтись.

Согласно новой договоренности, Ford забирает себе два завода в Кентуки. Один уже работает, второй все еще строят. Южнокорейская SK On получает в собственность завод в Теннесси, в БлуОвал-Сити. SK On прямо заявила о своих причинах: разделение позволяет им поставлять аккумуляторные батареи не только Ford, но и другим клиентам.

Это ключевой момент. Спрос на электромобили Ford оказался ниже ожиданий, и компания скорректировала планы. SK On больше не хочет зависеть от этих колебаний. Получив независимый завод, корейцы смогут работать с любым покупателем — другим автопроизводителем или компанией на рынке систем хранения энергии. Этот сектор сейчас переживает настоящий бум.

Для Ford, судя по всему, мощности теперь достаточны. Меньше спрос — меньше нужна и общая производственная мощность. Сама сделка еще не завершена. Ожидается, что компании оформят все формальности к первому кварталу 2026 года. По мнению Electrek.co, расформирование многомиллиардного СП менее чем через четыре года, еще до того, как все заводы начнут работать, говорит о том, что первоначальный план провалился.