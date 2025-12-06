Мировой дефицит чипов памяти DRAM продлится как минимум до конца 2027 года. Главная причина — ажиотажный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта, который перетягивает на себя все производственные мощности.

Стоимость оперативной памяти достигла рекордных значений из-за структурного дефицита на рынке. Эксперты полагают, что ситуация с поставками и ценами не нормализуется в ближайшие годы.

Ситуацию называют «тройным штормом». Спрос на чипы DRAM для систем ИИ оказался настолько высоким, что производители вроде Micron даже уходят с потребительского рынка, закрывая бренды вроде Crucial, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте. В итоге основные игроки — Samsung и SK hynix — просто не справляются.

Дефицит бьет по всему: модулям DDR4 и DDR5, видеопамяти GDDR6/GDDR7. Поставки будут ограничены как минимум до первой половины 2026 года, а общая нехватка, по оценкам, сохранится до четвертого квартала 2027-го. Ждать существенного снижения цен стоит не раньше 2028 года.

Издание TweakTown, ссылаясь на тайваньский магазин PCHome, приводит конкретные цифры. Комплект на 256 ГБ DDR4 сейчас может стоить свыше $3000. 64 ГБ DDR5 оценивают примерно в $500. Это в 3-5 раз дороже, чем всего несколько месяцев назад. Покупателям, которые откладывали апгрейд, теперь придется либо выкладывать солидные суммы, либо ждать несколько лет.