В американском штате Западная Вирджиния водитель длинномера более пяти часов провел в кабине, которая после аварии зависла в 30 метрах над землей.

Ранним утром трафик по мосту Норфолк-Саутерн через реку Огайо (США) прервала необычная и опасная картина. Длинномер с кирпичами, врезавшись в ограждение, замер так, что его кабина нависла над 30-метровой пропастью.

Американское издание carscoops.com утверждает, что инцидент произошел во вторник около 5 утра по местному времени. Удар о бетонный барьер оказался таким сильным, что кабину выбросило за ограждение. Весь грузовик не полетел вниз только благодаря грузу — кирпичи в прицепе сыграли роль противовеса.

На место вызвали несколько пожарных команд. Сначала они через боковые окна зафиксировали кабину специальными ремнями. Стабилизировав положение, приступили к самому сложному — эвакуации водителя.





Для этого спасателя закрепили на выдвижной лестнице и спустили к кабине. Он проник внутрь, пристегнул к себе шофера, и затем их обоих подняли наверх. Вся операция заняла немало времени. При этом начальник пожарной охраны Пойнт-Плезанта Джереми Брайант отметил, что случай уникальный — обычно аварии на мостах обходятся без такого экстремального элемента, как спуск и подъем на тросе.

В итоге водитель, пробывший в подвешенном состоянии пять с половиной часов, отделался испугом и не получил травм. Движение по мосту временно перекрывали.