Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новый алгоритм ускорил проектирование сложных сетчатых изогнутых конструкций в 60 раз
Представлен алгоритм, который радикально ускоряет расчет сложных архитектурных конструкций — сетчатых оболочек. Он сокращает время вычислений с десятков часов до полутора, работая на обычном процессоре.

Проектирование масштабных изогнутых конструкций из стекла и металла — это всегда компромисс между смелой идеей и суровыми законами физики. Новый вычислительный метод, кажется, делает этот компромисс не таким болезненным.

Инженер Масааки Мики (Masaaki Miki) из Токийского университета (University of Tokyo) и его американский коллега Тоби Митчелл (Toby Mitchell) разработали алгоритм для проектирования сетчатых оболочек. Эти конструкции — изящные каркасы из металла или дерева со стеклянным заполнением — перекрывают огромные пространства без внутренних опор. В качестве примера – вспомните стеклянные крыши современных вокзалов или атриумов музеев.

Проблема была в расчетах. Существующие методы либо не справлялись со сложными формами, либо требовали колоссальных мощностей. Старый подход команды «съедал» 90 часов работы мощного графического процессора. Новый алгоритм выполняет ту же работу за 90 минут на обычном центральном процессоре. Разница в 60 раз.

Секрет в подходе. Метод работает напрямую с NURBS-поверхностями — это гладкие, точные кривые, стандарт в архитектурном софте. Раньше для расчетов использовали «сетки» из тысяч треугольников, что было сложнее и медленнее. Новые алгоритмы оптимизировали вычисления, повысив их скорость на 98%. Архитекторы могут использовать плагин прямо в популярной программе Rhinoceros, вписав инструмент в привычный рабочий процесс.

Итог — алгоритм находит оптимальную форму, которая выдерживает собственный вес, распределяя нагрузки на сжатие и растяжение. При этом он дает свободу для нестандартных, выразительных решений, которые раньше казались слишком рискованными или дорогими в расчетах. Сейчас метод отлично работает для конструкций из металла и стекла. В планах у исследователей адаптировать его для сетчатых оболочек из композитной древесины.

#архитектура #алгоритм #проектирование #nurbs #сетчатые оболочки
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1
Bloomberg: Индия вернулась к закупкам российской нефти после получения новой скидки
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
При разработке Windows 11 ветеран Microsoft предложил использовать стратегию времён Windows XP
8
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
The Financial Times: В НАТО рассматривают возможность упреждающего удара по России
4
Опубликован список наиболее популярных видеокарт и востребованных компонентов игровых ПК в Steam
4
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
6
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
Военный эксперт Коц: новый немецкий танк Leopard 2A8 оказался дороже истребителя Су-35
+
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
WSJ: Судан предложил России разместить военную базу у Красного моря в обмен на истребители
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+
Российские учёные создали компактный плазменный двигатель для малых спутников
+

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
18
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
8
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
01:32
Когда они уже нажрутся все эти майнеры и иишники.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
В драйверах NVIDIA 590 для Linux прекращают поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
Илья Булавский
00:00
Ryzen 5 3600 решала!
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
beastly77
22:54
весь этот трёп есть ничто иное, как подготовка к антиконституционному цифровому рублю
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
Ключи к очку Бернигана
22:21
Этот уродец сбежал с клизмирования.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
22:08
"Эта новость стала серьёзным ударом для геймеров и энтузиастов. Crucial был синонимом доступной, надёжной оперативной памяти и SSD. Теперь рынок лишается одного из ключевых игроков, что может привести...
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Imeron
21:43
Ну да. А,ты как думал? Это "можно" для того кому надо "можно". Если у тебя условный "Мерседес" сломался - у тебя кривые руки, а если условная "БМВ" - ну это Большое Мусорное Ведро, тут надо чувствова...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
21:36
Пока они только думали о том как поднять цены, наши магазины тренировались в поднятии цен.
AMD повысит цены на видеокарты Radeon на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter