Космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые увидел, как атмосфера экзопланеты WASP-107b улетучивается в космос. Это открытие помогает понять судьбу планет, которые оказываются слишком близко к своим звездам.

Планета WASP-107b и раньше удивляла ученых своей низкой плотностью, за которую ее прозвали «суперпухлой». Теперь же телескоп «Джеймс Уэбб» показал, что эта планета не просто необычна — она активно разрушается.

Издание Live Science, опубликовало статью о том, что «Джеймс Уэбб» зафиксировал гигантский шлейф гелия, вытянувшийся от планеты в космос. По сути, это ее атмосфера, которую срывает жар близкой звезды. Газовый хвост оказался в пять раз шире самой планеты и растянулся в пространстве впереди неё. Налицо картина масштабной утечки.

WASP-107b — это легкий газовый гигант размером почти с Юпитер. При этом он находится в семь раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Так близко к светилу обычно держатся каменистые миры, а не газовые планеты. Ученые полагают, что планета сформировалась гораздо дальше, но что-то, возможно, гравитация соседней планеты WASP-107c, подтолкнуло ее ближе к звезде. В итоге она попала в раскалённую ловушку.

Жар звезды теперь буквально выпаривает атмосферу WASP-107b. «Уэбб» увидел, как огромное облако газа проходит по диску звезды на полтора часа раньше, чем сама планета. В атмосфере обнаружили воду и неожиданно много кислорода — это ещё один признак того, что планета сравнительно недавно сместилась со своей дальней орбиты поближе к звезде. При этом метан, который должен был там быть, отсутствует. Ученые предполагают, что мощные потоки в атмосфере, вызванные жаром звезды, поднимают бедные метаном газы из глубин, а наверху метан быстро разрушается.

Такие наблюдения — редкий шанс. Они позволяют в деталях изучить, как планеты теряют свои газовые оболочки. Этот процесс, хоть и в меньших масштабах, мог влиять на судьбу и других миров, включая планеты нашей системы.