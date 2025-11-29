Для WhatsApp в России начался обратный отсчет. Роскомнадзор официально запустил процесс блокировки мессенджера, и это уже не те точечные ограничения, что были раньше.
Процесс идет поэтапно — у пользователей есть время перейти на другие платформы. Полная блокировка наступит только в одном случае: если мессенджер проигнорирует требования российского законодательства. Исход, впрочем, кажется предрешенным.
Причины РКН называет серьезные. В мессенджере, по данным регулятора, организуют террористические акты, вербуют сторонников и обманывают граждан. Это не первая атака на сервис. Еще в августе у WhatsApp отобрали функцию голосовых звонков — тогда мотивировали борьбой с мошенниками.
Минцифры уже поддержало новые ограничения. Там уверены, что это повысит безопасность интернет-общения и снизит преступность.
Принадлежность мессенджера компании Meta, которую в России признали экстремистской, лишь усугубляет ситуацию. Сценарий отработан до мелочей: сначала ограничивают функции, потом сервис исчезает совсем. Миллионам пользователей стоит поторопиться с поиском альтернатив — похоже, на сей раз РКН не отступит.