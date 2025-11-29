Роскомнадзор приступил к поэтапной блокировке WhatsApp на территории России. Регулятор объясняет это нарушением сервисом российского законодательства и его использованием для противоправной деятельности.

Для WhatsApp в России начался обратный отсчет. Роскомнадзор официально запустил процесс блокировки мессенджера, и это уже не те точечные ограничения, что были раньше.

Процесс идет поэтапно — у пользователей есть время перейти на другие платформы. Полная блокировка наступит только в одном случае: если мессенджер проигнорирует требования российского законодательства. Исход, впрочем, кажется предрешенным.

Причины РКН называет серьезные. В мессенджере, по данным регулятора, организуют террористические акты, вербуют сторонников и обманывают граждан. Это не первая атака на сервис. Еще в августе у WhatsApp отобрали функцию голосовых звонков — тогда мотивировали борьбой с мошенниками.

Минцифры уже поддержало новые ограничения. Там уверены, что это повысит безопасность интернет-общения и снизит преступность.

Принадлежность мессенджера компании Meta, которую в России признали экстремистской, лишь усугубляет ситуацию. Сценарий отработан до мелочей: сначала ограничивают функции, потом сервис исчезает совсем. Миллионам пользователей стоит поторопиться с поиском альтернатив — похоже, на сей раз РКН не отступит.