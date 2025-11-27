Российский рыбопромысловый флот завершает переход на отечественные системы связи.

Российские рыболовные суда массово переходят на отечественное оборудование связи. Станции "Гонец" не только заменяют импортные аналоги, но и превосходят их по надежности.

Сравнительные испытания показали: российское оборудование работает в два раза стабильнее международных систем "Инмарсат". Это важный аргумент для судовладельцев, которые до конца года должны переоборудовать флот.

С наступлением Нового года использование отечественных систем связи станет обязательным. Требование касается промысловых судов с двигателем мощнее 55 киловатт и вместимостью более 80 тонн. Пока около 200 судов еще ждут своего переоснащения.

Установкой занимаются авторизованные сервисные центры, включая подведомственный Росрыболовству ЦСМС. Специалисты предупреждают: процесс может занять до 10 дней из-за необходимых испытаний. Поэтому судовладельцам советуют не откладывать монтаж на последний момент.

"Гонец" выполняет две функции. Как техническое средство контроля он отслеживает местоположение судов. А дополнительная станция передает данные из электронного судового журнала. Причем российская система экономит спутниковый трафик по сравнению с иностранными аналогами.

За последние два года оборудование успешно протестировали в разных регионах — от Балтийского моря до Тихого океана. Даже научные суда в Африканской экспедиции использовали "Гонец" для связи.