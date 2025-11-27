Компания Boeing заключила контракт на поставку 15 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus для ВВС США. Сумма соглашения составляет почти $2,47 миллиарда.

Американские ВВС продолжают обновлять парк воздушных танкеров. Boeing получил новый заказ стоимостью 2,47 миллиарда долларов США на производство самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus.

Контракт под номером Lot 12 предусматривает поставку 15 машин до середины 2029 года. Это продолжение предыдущего соглашения на 15 самолетов стоимостью 2,38 миллиарда долларов. Всего в мире сейчас насчитывается 183 таких танкера — 98 уже служат в ВВС США, шесть в Японии и четыре готовятся к отправке в Израиль. Программа KC-46A развивается с начала 2000-х годов. Самолет создали на базе пассажирского лайнера Boeing 767. Первые поставки начались в 2019 году, а полное одобрение для эксплуатации получили в 2022-м.

В этом году произошла временная приостановка поставок. Обнаружили структурные трещины в компонентах систем управления. Boeing оперативно устранил проблему и поставки возобновились. Самолет может перевозить до 96 тонн топлива. Экипаж состоит из двух пилотов и оператора заправочной системы. Американские военные изучают возможность расширения флота до 288 самолетов KC-46A. Речь идет о дополнительных 75 машинах сверх первоначально запланированных 179 единиц. Такое увеличение позволит ускорить замену устаревших KC-135 Stratotanker, которые эксплуатируются с 1950-х годов.