В египетском Танисе обнаружены доказательства, что фараон Шешонк III был похоронен в гробнице своего предшественника.

Загадка безымянного саркофага в царской гробнице Осоркона II не давала покоя археологам десятилетиями. Новые находки французско-египетской экспедиции, кажется, поставили точку в этом вопросе.

В северной камере погребального комплекса нашли 225 фигурок-ушабти с именем Шешонка III. Они лежали в иле всего в нескольких метрах от того самого анонимного саркофага, обнаруженного еще в 1939 году. Именно эта находка дала ответ на главную загадку: в безымянном саркофаге покоился именно Шешонк III.

Доктор Мохамед Исмаил Халед из Верховного совета по древностям называет открытие поворотным моментом. Раньше считали, что у него должна быть собственная усыпальница где-то в некрополе, теперь же стало ясно, что фараона похоронили в чужой гробнице.

Шешонк III правил в смутные времена — примерно 825-773 годы до нашей эры. Египет тогда раскололся на враждующие части, несколько царей одновременно претендовали на власть. Несмотря на это, фараон строил храмы и ворота в Танисе.

Но после смерти что-то пошло не так. Вероятно, политические противники или преемники просто отобрали у него гробницу. Некоторые артефакты носят имя Шешонка IV — более позднего правителя. Похоже, новый царь не постеснялся занять усыпальницу предшественника.

Фредерик Пейродо, руководитель французской группы, уверен: расположение фигурок, надписи на стенах и сам саркофаг однозначно указывают на Шешонка III. Детали пока неясны — было ли это экстренное перезахоронение или продуманная операция по сокрытию.

Танис продолжает преподносить сюрпризы. Этот город — настоящая кладезь для понимания того, как жили и умирали фараоны в период политической нестабильности. И главное — как их наследники решали вопросы с недвижимостью, даже загробной.