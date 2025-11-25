Водители уверены, что закон не запрещает чистить машину от снега, но инспекторы смотрят на ситуацию иначе. Ошибка в процессе может обойтись в несколько тысяч рублей. Юрист объяснил, какие действия вызывают штрафы.

Зима во многих регионах России еще по-настоящему не началась, а спор вокруг того, как правильно очистить занесенную снегом машину перед поездкой, снова вспыхнул. Большинство водителей уверены: убираешь снег — никакой проблемы. Но на практике порядок действий важнее самого факта уборки. И, как выяснилось, за неверный подход можно получить протокол на несколько тысяч рублей.

Автоюрист Максим Сухоруков рассказал, что требования к подготовке машины перед выездом прописаны давно и действуют уже много лет, но сейчас инспекторы начали строже их контролировать. Перед выездом водитель обязан сделать машину безопасной для движения. Сугробы на крыше, занесенные снегом фары или номера считаются нарушением: за нечитаемые номера ГИБДД выписывает 500 рублей, за неочищенные от снега фары — столько же. Если же инспектор решит, что такой автомобиль создает угрозу для окружающих, сумма может вырасти уже до 10 тысяч.

Многие не задумываются о том, к чему может привести ситуация, когда выходят счищать с машины снег, оставив мотор работать — а это и есть типичное нарушение. Пункт 17.2 ПДД запрещает стоянку с заведенным двигателем дольше пяти минут. На улице такая ошибка стоит 500 рублей. Во дворе дома больше: от 1500 до 3000. При этом наличие водителя рядом не спасает — для правил это уже стоянка, а не остановка.

Чтобы не попасть в неприятную историю, юристы советуют простую схему: чистить кузов и стекла вручную, не включая мотор, и только после этого заводить машину.