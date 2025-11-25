Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
Водители уверены, что закон не запрещает чистить машину от снега, но инспекторы смотрят на ситуацию иначе. Ошибка в процессе может обойтись в несколько тысяч рублей. Юрист объяснил, какие действия вызывают штрафы.

Зима во многих регионах России еще по-настоящему не началась, а спор вокруг того, как правильно очистить занесенную снегом машину перед поездкой, снова вспыхнул. Большинство водителей уверены: убираешь снег — никакой проблемы. Но на практике порядок действий важнее самого факта уборки. И, как выяснилось, за неверный подход можно получить протокол на несколько тысяч рублей.

Автоюрист Максим Сухоруков рассказал, что требования к подготовке машины перед выездом прописаны давно и действуют уже много лет, но сейчас инспекторы начали строже их контролировать. Перед выездом водитель обязан сделать машину безопасной для движения. Сугробы на крыше, занесенные снегом фары или номера считаются нарушением: за нечитаемые номера ГИБДД выписывает 500 рублей, за неочищенные от снега фары — столько же. Если же инспектор решит, что такой автомобиль создает угрозу для окружающих, сумма может вырасти уже до 10 тысяч.

Многие не задумываются о том, к чему может привести ситуация, когда выходят счищать с машины снег, оставив мотор работать — а это и есть типичное нарушение. Пункт 17.2 ПДД запрещает стоянку с заведенным двигателем дольше пяти минут. На улице такая ошибка стоит 500 рублей. Во дворе дома больше: от 1500 до 3000. При этом наличие водителя рядом не спасает — для правил это уже стоянка, а не остановка.

Чтобы не попасть в неприятную историю, юристы советуют простую схему: чистить кузов и стекла вручную, не включая мотор, и только после этого заводить машину.

#автомобили #штрафы #пдд #гибдд #зима
Источник: 32cars.ru
Сейчас обсуждают

Waramagedon
14:38
разница в играх 16 и 32 на 2 плашках минимальная, +-3%. майнкрафт для упоротых квадратов
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
evilmatriks
14:36
При чем тут Камбарка вопще? Да и кого волнует что ты там хочешь посмотреть. Сейчас все брошу и побегу делать тебе фотки погоды. Угу, уже бягу...
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
evilmatriks
14:32
О чего такая страсть и зацикленность на кастрюлях? Еще и оскорбления. Понятно, что это видимо попытки развести на срач и т.п. А что то по существу можешь сказать? Где у нас в РФ все идеально, чисто, ...
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Непраныч. Непран.
14:30
Фото выложи. Хочу посмотреть, какая там в Камбарке погода.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
si-cat
14:26
"..Поэтому у них постоянно споры с Францией.." Хрен ты угадал :)) Судоходство по Ла-Маншу (Английскому каналу) регулируется Дуврской схемой разделения движения, поэтому всеми претензиями наглы могут ...
Корабль Великобритании сопровождал российские корвет и танкер в проливе Ла-Манш
ExtenZ
14:26
интОл тупо не расматриваем? Ой вэй Мойша! Таки да, нас развели, аки поц на Дерибасковой!
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Непраныч. Непран.
14:23
А у тебя были пункты? По моему у тебя пунктики, и те в твоей голове сидят, ножки свесили и епут тебе твой хохлоёбский моск.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Непраныч. Непран.
14:21
Тебе же имбецилу сказали, что этих перечисленных тобой пусть оставят себе, а всех нормальных милости просим в РФ. Или тебе кастрюля на голову жмёт и ты не понимаешь сказанного?
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Snooper
14:16
"Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей" По тексту штрафы за не очистку и за стоянку с заведенным двигателем. КГ/АМ.
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
ЦАГ
14:14
Ну раз купил бибику, то уж постарайся придумать, а то с 5 утра во дворе тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр...
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
