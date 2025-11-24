Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Филолог спрогнозировала ускорение речи россиян через 25 лет
«Щас» вместо «сейчас» — это не лень, а тренд. И он только набирает обороты. Главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева рассказала, что темп речи россиян продолжает расти.

Заметили, как быстро мы теперь разговариваем? То, что раньше звучало как «торопливая болтовня», сегодня — норма. И, похоже, дальше будет еще стремительнее.

Ксения Киселева, кандидат филологических наук и главный редактор «Грамота.ру», отмечает: мы уже говорим быстрее, чем сто лет назад. Достаточно сравнить современные передачи с радио‑ и телеэфирами полувековой давности — разница очевидна.

Эксперт прогнозирует: темп речи продолжит расти в ближайшие четверть века. В обиходе все чаще появляются сокращенные формы — «щас», «грит» и подобные им. Раньше их использовали в дружеской беседе, теперь они пробираются и в более официальные ситуации.

Филолог объясняет: такие «компрессивы» помогают экономить время. Они помогают экономить время в коммуникации. Процесс естественный – язык всегда менялся и будет меняться дальше.

#язык #речь #темп речи #филология
Источник: ria.ru
