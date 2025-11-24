Икра и рыбные деликатесы становятся приманкой для тех, кто хочет сэкономить на новогоднем столе. Перед новогодними праздниками мошенники активизировали схему с фейковыми интернет-магазинами, продающими красную икру и морепродукты.

С приближением новогодних праздников в сети появляется все больше фейковых магазинов, предлагающих морепродукты по заманчивым ценам.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко рассказал о новой волне мошеннических схем. Злоумышленники создают фишинговые сайты и привлекательные страницы в соцсетях с изображениями красной икры и других деликатесов. Такие площадки выглядят как настоящие магазины, но товар покупателям не доставляют.

Парламентарий поясняет: популярность онлайн-покупок играет на руку мошенникам. Покупатели, привыкшие заказывать через интернет и желающие сэкономить, легко попадаются на удочку.

Антропенко советует выбирать известные маркетплейсы и проверенные магазины. Если все же решаетесь купить в незнакомом месте, не оплачивайте заказ заранее и не сообщайте реквизиты карты до получения товара. Особую осторожность стоит проявлять при покупке икры "на развес" — часто такие продавцы нарушают правила хранения и транспортировки этого дорогостоящего деликатеса.