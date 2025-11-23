Израильский стартап Stardust разрабатывает технологию уменьшения яркости нашего Солнца.

Чтобы спасти нашу планету от перегрева, небольшая группа инженеров предлагает намеренно затенить ее главный источник энергии и жизни — Солнце.

Stardust, стартап с офисами в Израиле и штаб-квартирой в Делавэре, работает над технологией распыления специальных частиц в верхних слоях атмосферы. По сути, они хотят создать гигантское зеркало над облаками. Замысел не нов — ученые давно наблюдают охлаждающий эффект после крупных вулканических извержений, когда выбросы диоксида серы отражают солнечные лучи обратно в космос.

При этом компания отказывается раскрывать точный состав своих отражающих частиц. Основатели лишь утверждают, что их разработка полностью безопасна для людей и природы. Масштаб проекта требует ресурсов, которые есть только у государств. Stardust не планирует самостоятельно реализовывать систему.

Янай Йедваб, соучредитель компании, объясняет такой подход просто: их задача — создать набор решений для политиков. По его словам, стартап видит себя технологической движущей силой, которая разрабатывает инструменты и предоставляет информацию правительствам. Именно государственные структуры, а не сами инженеры, будут принимать окончательное решение о возможном применении такой технологии.