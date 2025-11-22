При масштабных раскопках в будапештском районе Обуда археологи обнаружили уникальную находку — герметично запечатанный римский саркофаг, не вскрывавшийся почти две тысячи лет.

Плановые археологические раскопки в Будапеште преподнесли ученым редкий подарок. В районе Обуда, на месте древнего римского города, они нашли каменный гроб, до которого так и не добрались ни мародеры, ни разрушительное действие времени. Результат превзошел все ожидания.

Сотрудники Будапештского исторического музея проводили масштабные раскопки в северной части города, в районе Обуда. Эта территория когда-то была сердцем Аквинкума — крупного и оживленного римского поселения, стоявшего на дунайской границе империи. Именно здесь, в грунте, их ждал известняковый саркофаг. Его каменная крышка была намертво зафиксирована металлическими зажимами, а стыки залиты расплавленным свинцом. Такой способ герметизации оказался на редкость эффективным. Захоронение оставалось нетронутым на протяжении 1700 лет.

Аккуратно вскрыв массивную крышку, археологи увидели то, что редко выпадает на их долю. Внутри лежал полный, прекрасно сохранившийся скелет. Но кости — это еще не все. Вокруг усопшей располагались десятки погребальных артефактов, оставленные родными для ее последнего путешествия. Два стеклянных сосуда, дошедших до наших дней без единой трещины. Рядом — бронзовые фигурки, 140 монет, изящная костяная шпилька для волос, янтарные украшения и даже фрагменты ткани, расшитой золотыми нитями.

Такой набор и размеры скелета четко указывают на то, что в саркофаге похоронили молодую женщину, явно принадлежавшую к зажиточному слою общества. Эта находка — не просто склад древностей. Она, по сути, является моментальным снимком человеческих чувств, застывших в веках. Забота, с которой все было уложено, говорит сама за себя. «Родственники очень бережно похоронили покойную. Должно быть, они очень любили того, кого здесь похоронили», — пояснила Габриэлла Феньес, ведущий археолог раскопок.

Саркофаг нашли не на обычном кладбище. Его обнаружили среди руин жилых домов, которые были заброшены еще в III веке, а позже этот участок перепрофилировали под погребения. Поблизости археологи расчистили остатки римского акведука и восемь других, куда более скромных могил. Ни одна из них даже отдаленно не могла сравниться с богатством и сохранностью запечатанного склепа.

В те времена земли современной Венгрии входили в состав провинции Паннония. Ее граница проходила буквально в полутора километрах от места раскопок, по правому берегу Дуная. Рядом базировался лагерь римского легиона, задачей которого была охрана имперских рубежей. А найденные постройки, судя по всему, были частью гражданского поселения, которое выросло вокруг военного лагеря и жило своей жизнью. Теперь у ученых есть уникальное свидетельство из жизни этого приграничного сообщества.