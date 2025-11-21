Геологи обнаружили на юге Китая ударный кратер глубиной 900 метров. Образовавшийся менее 10 000 лет назад, он втрое превышает размеры предыдущего рекордсмена.

Гранитные холмы в китайской провинции Гуандун десятилетиями считались обычным горным массивом. Пока геологи не разглядели в их очертаниях следы катастрофы космического масштаба. Об этом сообщает очень авторитетное в мире издание popularmechanics.com.

Новый кратер, названный Цзиньлинь, достигает 900 метров в глубину. Это в три раза больше предыдущего рекордсмена — российского кратера Мача (300 метров). Удивительно, но гигантскую воронку не замечали так долго из-за обильной растительности и интенсивной эрозии в регионе с влажным муссонным климатом.

Специалисты из Шанхайского Центр передовых исследований науки и техники высокого давления (Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research) подтвердили метеоритное происхождение находки по микроскопическим следам в кварце — так называемым «чертам плоской деформации». Эти повреждения кристаллов возникают только при ударных давлениях от 10 до 35 гигапаскалей, которые не могут создать земные геологические процессы.

По расчетам ученых, кратер образовался, когда астероид диаметром около 30 метров врезался в гранитный склон на скорости 74 000 км/ч. Удар поднял в воздух массы горной породы, которые затем осели по краям воронки. В северной части, где слой почвы был тоньше, небесное тело достигло гранитного основания.

Точную дату катастрофы еще предстоит установить. Однако анализ скорости выветривания гранита в этом регионе (примерно 0,038 мм в год) указывает, что столкновение произошло в эпоху голоцена, скорее всего, менее 10 000 лет назад.

Цзиньлинь пополнил список из около 200 подтвержденных ударных кратеров на Земле. При этом за 4,6 миллиарда лет существования планета пережила тысячи подобных столкновений. Большинство следов уничтожили эрозия и тектоническая активность, но некоторые, как оказалось, все еще ждут своего открытия.