Археологи обнаружили глиняную статуэтку возрастом 12 000 лет, переворачивающую представления о творчестве древних людей. Фигурка высотой 3,7 см изображает женщину с гусем на спине

В Израиле археологи нашли уникальный артефакт — глиняную фигурку возрастом двенадцать тысяч лет. Ученые считают ее самым ранним известным примером сцены с участием человека и животного. Издание Ancient Origins сообщило, что статуэтку обнаружили в ущелье Эйн-Гев II, на месте доисторического поселения у Галилейского моря. Раскопками руководили специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме. Небольшая фигурка высотой менее четырех сантиметров изображает склонившуюся женщину, на спине которой сидит гусь. Птица обхватывает человека крыльями, создавая впечатление близкого контакта.

Исследователи отмечают высокий уровень мастерства. Древний скульптор умело передал объем и форму, используя игру света и тени. Анатомические детали проработаны тщательно — женская фигура демонстрирует четко очерченные грудь и лобок. Артефакт изготовили из местной глины с последующим обжигом при высокой температуре. Химический анализ выявил остатки красного пигмента, значит фигурка когда-то была полностью окрашена. На поверхности фигурки сохранился отпечаток пальца, оставленный пока глина была мягкой. Изучение оттиска позволило установить, что создателем вероятно являлась молодая женщина или женщина средних лет. Радиоуглеродный анализ указывает на возраст статуэтки около двенадцати тысяч лет.

По всей видимости, в поселении Эйн-Гев II гуси занимали особое положение среди животных. Кости водоплавающих птиц преобладают среди других останков. Жители использовали перья для украшений, а из костей делали поделки. Артефакт относится к натуфийской культуре, представители которой начали переходить к оседлой жизни. Они создавали изысканные украшения, бусы и ювелирные изделия, придумывали новые погребальные практики. Статуэтка демонстрирует, что еще до развития земледелия люди обладали развитым символическим мышлением и художественными навыками.