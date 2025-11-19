Холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил о сохранении лидирующих позиций ПЗРК «Верба» в своем классе. Опыт боевого применения подтвердил эффективность комплекса против различных воздушных целей.

Российский переносной зенитный комплекс продолжает удерживать сильные позиции на мировом рынке вооружений. На выставке в Дубае «Ростех» представил данные о боевой эффективности ПЗРК «Верба».

Комплекс показал себя в работе против разных воздушных целей — от самолетов и вертолетов до разведывательных и ударных дронов. Производитель отмечает: «Верба» уверенно справляется с перехватом и отражением воздушных атак даже в условиях активного противодействия.

Ключевое преимущество комплекса — трехспектральная головка самонаведения. Она позволяет захватывать цель, даже когда противник применяет тепловые ловушки и аэрозольные завесы. Система сохраняет работоспособность при низкой заметности объектов.

«Верба» поражает цели на высоте до нескольких километров, включая малогабаритные и малошумные аппараты. Мобильные группы ПВО ценят комплекс за небольшой вес и возможность быстро менять позиции — это критически важно в современных боевых условиях.

Практическое применение подтвердило: комплекс эффективен против целей, использующих рельеф местности для скрытного подхода. Трехканальная система наведения снижает риск ложного захвата и сохраняет сопровождение даже при кратковременной потере визуального контакта.

Производитель отмечает стабильную надежность и простоту эксплуатации. Эти качества, вместе с подтвержденной боевой эффективностью, позволяют ПЗРК «Верба» сохранять лидирующие позиции среди вооружения своего класса.