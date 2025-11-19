В Астраханской области под лошадью обрушился грунт. Животное оказалось внутри склепа времен Золотой Орды.

Неожиданная просадка грунта под лошадью вывела археологов на скрытый объект времен Золотой Орды.

В степи у села Селитренное под Астраханью лошадь провалилась в землю во время обычной поездки. Грунт под животным просел ( смотреть видео здесь ) и оно оказалось в погребальном сооружении позднего золотоордынского периода. Начальник отдела археологии областного учреждения «Наследие» Юрий Лебедев объяснил, что такие склепы иногда сохраняют внутри большие воздушные полости, и вес животного мог пробить потолок.

Место уже числилось памятником XIII–XV веков, но серьезного изучения здесь не проводили. Теперь стало ясно, что речь идет не только о поселении, но и о полноценном погребальном объекте. Его конструкцию предварительно относят к XV веку.

Археологи законсервировали склеп. Дальнейшее исследование зависит от финансирования и может начаться только в следующем сезоне.