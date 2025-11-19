Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
В России разработали плацкартный вагон нового поколения
РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения. Вагон будет выше и шире современных аналогов, с увеличенным количеством мест и улучшенной комплектацией.

Скоро в плацкарте можно будет не только выспаться, но и принять душ. РЖД показали, как изменятся вагоны после 2027 года.

Новый плацкарт обещает стать просторнее — разработчики из «Трансмашхолдинга» увеличили габариты вагона. Мест станет больше: 58 вместо привычных 54. При этом сами полки вырастут в длину на 10-14 сантиметров, а в ширину добавят 3-4 см.

Каждое спальное место теперь оснастят персональными светильниками и розетками двух типов — USB и стандартными 220В. Шторки, столики для верхних и нижних полок, индивидуальные воздуховоды — кажется, разработчики учли все жалобы пассажиров.

Две санкомнаты и отдельная душевая кабина — вот что действительно отличает новый проект от текущих вагонов. Правда, ждать придется до 2027 года. Именно тогда, по словам замглавы РЖД Ивана Колесникова, холдинг планирует закупку таких вагонов для самых загруженных направлений.

Сейчас вагоностроители завершают работу над конструкторской документацией. Дальше — изготовление опытного образца и обязательная сертификация. Только после этого новые плацкарты выйдут на маршруты.

#ржд #железные дороги #новые вагоны #плацкарт
Источник: banki.ru
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter