Немецкое издание BILD сообщило в своем Telegram-канале о предупреждении семи финансовых экспертов. Эти же аналитики точно предсказали мировой кризис 2008 года.

Семь финансовых аналитиков, которые точно предсказали мировой кризис 2008 года, снова выразили тревогу о состоянии экономики. Немецкое издание BILD обратило внимание на их прогнозы.





Специалисты, опрошенные швейцарским изданием, видят тревожные сигналы. Ветеран Уолл-стрит Гэри Шиллинг находит нынешнюю ситуацию похожей на 2008 год. Он отмечает перегрев рынков, спекуляции и высокие госдолги.

Мередит Уитни, известная как "оракул Уолл-стрит", считает что спад уже начался. По ее мнению, реальная экономика слабее официальных данных. Нассим Талеб, автор "Черного лебедя", говорит об аналогичных рисках, но с переносом угрозы с банков на государства.

Особое внимание эксперты уделяют ажиотажу вокруг искусственного интеллекта. Некоторые аналитики говорят прямо: массовый интерес к искусственному интеллекту превращается в кредитный пузырь. Майкл Берри снова делает ставку на падение рынка и не советует вкладываться в крупные техкомпании.

Собеседники NZZ не совпадают в оттенках оценки, но сходятся в одном: сочетание больших долгов, переоцененных акций и разрыва между биржевыми показателями и реальной экономикой создает серьезные риски для мировых рынков.