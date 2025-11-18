Специалисты Донского государственного технического университета создали систему прогнозирования дорожного трафика. Новая модель ошибается всего на 6%, что в 4-5 раз точнее существующих аналогов.

Точность большинства систем прогнозирования пробок оставляет желать лучшего — их погрешность достигает 30%. Российские разработчики предложили решение, которое сокращает ошибку до нового минимума.

Существующие модели часто дают сбой. Если программа предсказывает 100 машин, в реальности может проехать от 70 до 130. Такая погрешность в 25-30% вызывает цепную реакцию: светофоры не справляются с неожиданным потоком и заторы растут как снежный ком, за считанные минуты перерастая в крупные пробки.

Новая система от специалистов ДГТУ демонстрирует принципиально иной результат. Ее средняя точность составляет 94%. Если модель ожидает 100 автомобилей, фактическое количество будет колебаться между 94 и 106. Алгоритм учитывает не только текущую обстановку, но и "исторические" данные — ежедневные поездки на работу, недельные циклы нагрузки.

Ключевое преимущество — умение определять приоритеты информации. Модель понимает, что внезапный снегопад или авария сейчас важнее, чем стандартное расписание движения. При этом система универсальна: для работы в любом городе мира ей достаточно данных о местном трафике.

В основе технологии — четыре компонента, которые отвечают за анализ пространственных данных, временных закономерностей и выделение наиболее важной информации. Разработчики планируют расширять список учитываемых факторов и адаптировать систему для стратегического управления дорожным движением.