Молодые специалисты в России все чаще сознательно берут длительные перерывы в работе, называя их «микропенсиями». Этот тренд связан с профессиональным выгоранием и переосмыслением жизненных ценностей.

Они не увольняются с работы — они просто берут тайм-аут. Все больше молодых россиян предпочитают карьерной гонке длительные перерывы, которые называют «микропенсиями».

HR-директор Коммуникационной группы PROGRESS Екатерина Зеленкова объясняет: «микропенсия» — это сознательный перерыв между работами. Молодые специалисты используют его для восстановления сил, путешествий или обучения. По сути, это мини-пенсия посреди жизни, а не в ее конце.

Поколение Z выросло под давлением информационного шума и высокой конкуренции. В определенный момент они просто говорят «хочу пожить». Это не про лень — это про поиск баланса между работой и ментальным здоровьем. Деньги важны, но не менее ценно внутреннее состояние. Конечно, такие перерывы несут риски. Работодатели могут с подозрением смотреть на паузы в трудовой биографии. Особенно если они длятся долго и никак не обоснованы. Но отношение постепенно меняется.

Если человек объясняет, зачем ему нужна была пауза и что он получил за это время, это снимает большинство вопросов работодателя. После «микропенсии» многие возвращаются в профессию с новыми силами и свежими идеями. Иногда такая остановка — это не шаг назад, а стратегическая пауза для будущего профессионального роста.

Особенно популярен такой подход в креативных и IT-профессиях, где без эмоциональной энергии работать невозможно. Там понимают: постоянная работа на пределе возможностей быстро приводит к выгоранию.

В ближайшие десятилетия поколение Z составит основу трудоспособного населения. Работодателям придется привыкать, что частые смены работы и перерывы станут нормой. Кто-то из компаний уже спокойно берет молодых специалистов даже на короткий срок. Правда, постоянная текучка мешает формированию крепких команд.

Финансовая подушка безопасности остается ключевым условием для «микропенсии». Без сбережений длительный перерыв сделать не получится. Но те, кто может себе это позволить, все чаще рассматривают работу как временный этап. Заработал — взял паузу для саморазвития — снова вышел на работу. Так выглядит новая трудовая модель для поколения, которое ищет смысл в работе, а не просто стабильность.