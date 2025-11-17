Правительство РФ разрешило беспилотным грузовикам передвигаться по дорогам общего пользования без человека в кабине.

В следующем году по российским трассам могут поехать грузовики без водителей. Правительство утвердило новые правила для беспилотных перевозок.

Эксперимент с беспилотными фурами продлили до 2028 года и расширили географию. К Московской области и Татарстану добавились Башкирия, Пермский край и Свердловская область. Расширение связано с открытием трассы М-12 до Екатеринбурга — технологиям нужны новые испытательные полигоны.

Но главное изменение касается присутствия человека в салоне. Сейчас в кабине всегда находится инженер-испытатель. С 2026 года по дорогам поедут грузовики второй категории — полностью автономные, без людей внутри. За два года они должны накатать 100 тысяч километров.

Для таких машин ввели особые требования. Беспилотник должен уметь безопасно остановиться при техническом сбое, учитывая другие автомобили вокруг. Компании обяжут дважды в год отчитываться обо всех авариях и случаях перехвата управления.

Статистика прошлых лет обнадеживает: 90 грузовиков за два года испытаний проехали 9,5 млн километров без аварий по своей вине. Это и позволило перейти к следующему этапу. Теперь дело за федеральным законом, который установит единые правила для всех беспилотников. Минтранс планирует внести его в правительство в следующем году, хотя сроки уже не раз переносили.