В московском районе Строгино начал работать первый в России беспилотный трамвай. За время испытаний и регулярных рейсов он перевез около 40 тысяч пассажиров, не допустив ни одного нарушения ПДД.

Департамент транспорта столицы сообщает: беспилотник успешно курсирует по установленному маршруту. Заместитель мэра столицы, Максим Ликсутов, привел конкретные цифры — трамвай преодолел более 18 тысяч километров и перевез 40 тысяч пассажиров. При этом система ни разу не нарушила правила дорожного движения.

Техника самостоятельно выполняет все операции: останавливается на остановках, работает с дверями, реагирует на сигналы светофоров. Даже переключение стрелок и соблюдение графика движения полностью лежит на автоматике.

По действующим нормам, в салоне все равно находится сотрудник трамвайного депо. Но его задача сводится к наблюдению — вмешиваться в работу систем ему не приходилось. Фактически, человек просто подстраховывает робота, который уже доказал свою надежность в реальных городских условиях.