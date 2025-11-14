Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Эксперт Кузнецова: банки будут создавать цифровые профили россиян
Российские банки начинают формировать цифровые профили клиентов. Система будет анализировать налоговую дисциплину, потребительское поведение и характер экономической активности.

Скоро банки будут знать о клиентах почти все. Налоговая дисциплина, потребительские привычки, даже социальная активность — все это ляжет в основу цифровых профилей, которые начнут создавать финансовые организации.

Экономист и инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова объяснила новый подход. Банки строят сложные риск-модели, которые оценивают не просто отдельную операцию, а человека в целом. Профиль включает множество параметров: как часто вы получаете доход, на что тратите, исправно ли платите налоги.

Идея в том, чтобы отличать настоящего клиента от жертвы мошенников. Схема простая: злоумышленники сначала убеждают человека собрать все деньги на одном счете, а потом сделать «защитный перевод» на чье-то имя. По сути, это вывод средств дропперам. Именно такие цепочки «себе — незнакомцу» стали индикатором риска.

При этом обычные переводы между своими счетами контроль не затронет. Система сработает только при крупной операции — от 200 тысяч рублей — в адрес получателя, с которым у вас не было транзакций минимум полгода.

Но сумма 200 тысяч — не жесткий порог. Банки смотрят глубже. Дробление операций, нетипичная активность, ускоренное движение денег — всё это заметит система. Перевод на 199 тысяч при подозрительных обстоятельствах могут заблокировать, а чистую операцию на большую сумму — пропустить.

Для добросовестных клиентов последствия минимальны. Разве что возможны короткие задержки при крупных покупках. Зато мошенникам станет сложнее. Система сможет останавливать вывод средств в критический момент — когда деньги уже уходят к третьим лицам.

#мошенничество #банки #цб #переводы #финансовый мониторинг #цифровые профили
Источник: gazeta.ru
